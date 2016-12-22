23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kulaların daha sağlıklı su içecek

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:26
Kulaların daha sağlıklı su içecek
Kulaların daha sağlıklı su içecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin etmek için gece gündüz çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula merkezin içme suyu geçişinin sağlandığı hattaki eski boruları yenileyerek ilçenin su kalitesini arttırdı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde başlattığı dönüşümü büyük bir özveriyle sürdürmeye devam ediyor. MASKİ ekiplerinin yoğun bir tempoda yapmış olduğu çalışma ile Kula ilçesinde de vatandaşlara ulaşan suyun kalitesi dünya standartlarına taşındı. İçerisinde 22 sondajın yer aldığı 500 tonluk içme suyu deposu ile 2 bin tonluk kapasiteye sahip içme suyu arıtma tesisi arasındaki eski asbest boruları değiştiren ekipler, hanelere daha sağlıklı suyun ulaşmasını sağladı.
"Daha yaşanabilir bir Manisa inşa ediliyor"
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, sağlıklı içme suyu hatları inşa ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiklerini söyledi. Aslay, "İl genelinde eski hatları yenileyerek, vatandaşlarımızı dünya standartlarında içme suyu sistemlerine kavuşturuyoruz. Kula merkezi besleyen bin 200 metrelik hattı ekiplerimiz çok kısa bir sürede yeniledi. İçme suyu deposu ile arıtma tesisi arasındaki çalışmamız sayesinde Kula merkezde yaşayan vatandaşlarımız daha sağlıklı suya ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün büyük emeklerinin olduğu çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir Manisa inşa etmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.
(SC-Y)

22.12.2016 15:30:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da yangın
YEREL

MANİSA'DA YANGIN
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Direksiyon hakimiyeti kaybetti şarampole uçtu
YEREL

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBETTİ ŞARAMPOLE UÇTU
Amatör futbolcunun hakeme yumruk atması
YEREL

AMATÖR FUTBOLCUNUN HAKEME YUMRUK ATMASI
Salihli'den Halep'e yardım
YEREL

SALİHLİ'DEN HALEP'E YARDIM
Akhisar Belediyespor kupada zirvede
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR KUPADA ZİRVEDE
Bileklik sattı, gelirini Halep'e bağışladı
YEREL

BİLEKLİK SATTI, GELİRİNİ HALEP'E BAĞIŞLADI
Selendi'de şehitler için lokma hayrı
YEREL

SELENDİ'DE ŞEHİTLER İÇİN LOKMA HAYRI
Alaşehir'in otobüs terminali çalışmaları devam ediyor
YEREL

ALAŞEHİR'İN OTOBÜS TERMİNALİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Üniversite öğrencilerinden şehitleri anma programı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI
Manisa'da fırtına
YEREL

MANİSA'DA FIRTINA
MCBÜ'de spor tesisleri açıldı
YEREL

MCBÜ'DE SPOR TESİSLERİ AÇILDI
Okul bahçesine &quot;Şehitler Çeşmesi&quot; açıldı
YEREL

OKUL BAHÇESİNE "ŞEHİTLER ÇEŞMESİ" AÇILDI
Manisa'dan kısa kısa
YEREL

MANİSA'DAN KISA KISA
Başkan Çerçi çalışmalarını muhtarlara anlattı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ ÇALIŞMALARINI MUHTARLARA ANLATTI
Manisalılar Halep'e el verecek
YEREL

MANİSALILAR HALEP'E EL VERECEK
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
İlaçlama çalışmalarının yapılacağı alanlar incelendi
YEREL

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞI ALANLAR İNCELENDİ
Çamursuz bir kış geçirecekler
YEREL

ÇAMURSUZ BİR KIŞ GEÇİRECEKLER
Bütün birimler gözetim altında
YEREL

BÜTÜN BİRİMLER GÖZETİM ALTINDA
Yunusdere'nin yolları modernleşiyor
YEREL

YUNUSDERE'NİN YOLLARI MODERNLEŞİYOR
Öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz pasta
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERİNE SÜRPRİZ PASTA
Salihli TSO'dan Kaymakam Çelenkoğlu'na ziyaret
YEREL

SALİHLİ TSO'DAN KAYMAKAM ÇELENKOĞLU'NA ZİYARET
Başkan Karaçoban Sarıkamış şehitlerini andı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI