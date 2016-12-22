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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Rusya Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, beraberindeki heyetle Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini bildirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarından oluşan bir heyetle Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek taziyelerini bildirdi.

Büyükelçilik mensuplarına Büyükelçi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un ölümünden duyduğu üzüntüyü belirten Taşdelen, anı köşesine çiçek bıraktı. Taziye defterine duygularını aktaran Taşdelen şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçiliği ve çok değerli Rus dostlarımız, Çankaya Belediye Başkanı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürleri olarak hain saldırıyı lanetlemek, sayın Andrey Karlov'un ailesi ve Rus halkının acılarını paylaşmak için taziye ziyaretindeyiz. Sayın Karlov'un bir suikast sonucu öldürülmesi bizleri derinden üzmüştür. Belediyemiz sanat merkezimizde barışı ve dostluğu simgeleyen fotoğraf sergisinde maalesef hain eller Sayın Karlov'u aramızdan aldı. Kederli ailesinin ve Rus halkının acısı acımız olmuştur. Sayın Karlov'un adını, vurulduğu sanat merkezinde yaşatacağız. Hain suikasti tekrar lanetliyor, Türk ve Rus halklarının dostluğunun ebedi olmasını diliyoruz."

(ZEY-SÜ-Y)



22.12.2016 15:32:32 TSI

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