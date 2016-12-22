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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Lise öğrencilerine Diyarbakır'ın manevi değerleri anlatıldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:36
Lise öğrencilerine Diyarbakır'ın manevi değerleri anlatıldı
Lise öğrencilerine Diyarbakır'ın manevi değerleri anlatıldı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği bir heyet tarafından Diyarbakır'da lise öğrencilerine "Manevi Yönleri ile Diyarbakır" konulu bir konferans düzenlendi.
Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan İMKB Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen konferansa, İl Müftüsü Burhan İşliyen, Diyarbekir Tanıtma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu, araştırmacı yazar Aziz Yatkın, kanaat önderleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bilime ve medeniyete yön veren Diyarbakırlı İslam alimlerinin tanıtıldığı konferansta bir konuşma yapan Arslanoğlu, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberden ikisinin kabrinin Diyarbakır'da bulunduğunu ifade etti. İki peygamberin de dünyanın ikinci bir yerinde muadili olmayacak bir şekilde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yattığını belirten Arslanoğlu, "Diyarbakır yüzlerce sahabeye ev sahipliği yaptığı gibi isimleri Kuran-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden ikisine de ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar Hazreti Zülküfil ve Hazreti Elyasa'dır. 1995 yılında Eğil'de Dicle Barajı'nın yapılması söz konusu olunca kabirler baraj suları altında kalmasın diye dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu 9 kişilik bir heyet tarafından bulundukları yerden alınıp şu anda bulundukları Nebi Harun tepesine nakledilmişlerdir. Bu olayın da yeryüzünde bir benzeri yoktur" dedi.
(EK-MP-Y)

22.12.2016 15:39:39 TSI
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