23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MEMYO'da resim sergisi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:37
MEMYO'da resim sergisi
MEMYO'da resim sergisi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksek Okulu (MEMYO) öğrencileri tarafından kara kalem resim sergisi düzenlendi.
Öğrenciler, Emre Yalçınkaya, Merve Kaygısız ve Mert Can Kızkın'ın kara kalem çalışmalarından oluşan sergi MEMYO öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Sergi açılışında, Kerem Dora, Şükrü Birtek ve Işın Yaşar'dan oluşan MEMYO Müzik Grubu bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.
Çalışmaları ile MEMYO'ya değer katan öğrencilere teşekkür etmek amacıyla Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Veli Sırım, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hicran Özlem Özer Ilgın ve Öğr. Gör. Hakan Uruç, Öğr. Gör. Sevda Eker ile Öğr. Gör. Gökçem Ultanır tarafından hediyeler verildi.
(YG-MEF-Y)

22.12.2016 15:39:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

&quot;Termik santral Tehlikesine Karşı Trakya'nın Geleceği&quot; konferansı
YEREL

"TERMİK SANTRAL TEHLİKESİNE KARŞI TRAKYA'NIN GELECEĞİ" KONFERANSI
Atık malzemelerden sokak hayvanları için barınak
YEREL

ATIK MALZEMELERDEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN BARINAK
Umre yolcuları dualarla uğurlandı
YEREL

UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA

Başkan Albayrak Malkaralı muhtarlarla toplantı yaptı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK MALKARALI MUHTARLARLA TOPLANTI YAPTI
'Odun Dışı Orman Ürünlerinin Geliştirilmesi' projesi
YEREL

'ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ' PROJESİ
Süleymanpaşa Kent Konseyi ve NKÜ öğrencilerinden sokak kedilerine 'ev'
YEREL

SÜLEYMANPAŞA KENT KONSEYİ VE NKÜ ÖĞRENCİLERİNDEN SOKAK KEDİLERİNE 'EV'
Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL

BELEDİYE PERSONELİNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Çorlu'dan kısa kısa
YEREL

ÇORLU'DAN KISA KISA

Çorlu'da asayiş
YEREL

ÇORLU'DA ASAYİŞ

Trakyakent Yönetimi 2016 Yılı'nın son toplantısını yaptı
YEREL

TRAKYAKENT YÖNETİMİ 2016 YILI'NIN SON TOPLANTISINI YAPTI
Başkan Albayrak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın tanıtım TIR'ını gezdi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN TANITIM TIR'INI GEZDİ
MEMYO'DAN Aladağ'a yardım eli
YEREL

MEMYO'DAN ALADAĞ'A YARDIM ELİ
CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları'ndan TESKİ'YE tebrik
YEREL

CHP TEKİRDAĞ İL KADIN KOLLARI'NDAN TESKİ'YE TEBRİK
Markalar çadırı Çorlu'ya geliyor
YEREL

MARKALAR ÇADIRI ÇORLU'YA GELİYOR
Çorlu Devlet Hastanesi'ne 100 üzerinden 99 puan
YEREL

ÇORLU DEVLET HASTANESİ'NE 100 ÜZERİNDEN 99 PUAN
Tekirdağ'da kan bağışı kampanyası
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Başkan Albayrak, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından brifing aldı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK, SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BRİFİNG ALDI

Tekirdağ’da 46 kişi umreye uğurlandı
YEREL

TEKİRDAĞ’DA 46 KİŞİ UMREYE UĞURLANDI

Tabiat tırı Tekirdağ'da
YEREL

TABİAT TIRI TEKİRDAĞ'DA
Keman ve piyano dinletisi
YEREL

KEMAN VE PİYANO DİNLETİSİ
Afrikalı ve Avrupalı gençler buluşuyor
YEREL

AFRİKALI VE AVRUPALI GENÇLER BULUŞUYOR