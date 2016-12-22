YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 65'lik emektar traktör Söke'deki müzede sergilenecek

65'lik emektar traktör Söke'deki müzede sergilenecek

- Eski muhtar tarihi traktörünü müzeye bağışladı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Levent Tuncer

Kamera : Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de Kent Müzesi oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara en anlamlı katkılardan biri Söke'ye bağlı Avşar Mahallesi eski Muhtarı Kerim Uyanık'tan geldi. Kerim Uyanık 1951 model gazlı Ferguson traktörünü Söke Belediyesi'ne bağışladı. Traktör gelecek nesiller taşınacak.

Pamuk ambarı Söke Ovası'nda geçmişte öküzler ve kara sabanlardan sonra teknolojiye geçişin ilk araçlarından olan gazlı Ferguson traktörler, artık tarih oldu. Uzun yıllar hizmet vermelerinden sonra nostalji köşelerinde yer alan Fergusonlar'ndan biri artık Söke Belediyesi'nin Kent Müzesi'ni süsleyecek. Söke tarımını gelecek nesillere aktarmada önemli parçalardan biri olarak yerini bulacak 65 yaşındaki gazlı Ferguson, bağışçı Kerim Uyanık'tan teslim alındı.

Bu traktör Söke Ovası'nın ilk traktörlerinden diyen Avşar Mahallesi eski Muhtarı Kerim Uyanık; "Atalarımız, dedelerimiz ılgın ormanı olan Söke Ovası'nda yıllarca bununla işçilik yapmışlar. Ovaya ilk pamuklar bunlarla ekildi. Tabi şimdi teknoloji çok farklı ama bunlarda zamanın değerli traktörleri. Sökemize ve müzemize hayırlı olsun" dedi.

Yakın zamanda kapılarını açacak olan Söke Belediyesi Kent Müzesi Sorumlusu Cevdet Üzüm; "Avşar Mahallesi eski Muhtarı Kerim Uyanık'ın bize bağışı olan traktör çok önemli. Çünkü Söke'nin en önemli gelir kaynağı pamuk ve tarımdır. Pamuğu müzede sembolize etmek ve vatandaşlarımıza sunmak çok önemliydi. Onun için bir kere daha bu anlamlı bağışı için teşekkür ediyorum" dedi. Üzüm, tüm vatandaşların bağışlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

(LT-MB-Y)



22.12.2016 15:42:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER