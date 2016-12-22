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Ekspres otobüs hattı faaliyete giriyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:44
Ekspres otobüs hattı faaliyete giriyor
Ekspres otobüs hattı faaliyete giriyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Ulaşımda önemli mesafe kat eden Adıyaman Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.
Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra önemli bir aşama kat edilen şehir içi ulaşımında yenilikler hız kesmeden devam ediyor.
Son alınan otobüslerle şehir içinde iki ayrı hatta hizmet vermeye devam eden Adıyaman Belediyesi, şimdi de Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Altınşehir-400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahında ekspres hat hizmetine başlıyor.
Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, ulaşım noktasında Adıyamanlı hemşerilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek için çalıştıklarını dile getirerek, "Dört otobüsle devraldığımız ulaşımda araç sayımızı 30'a çıkardık. Şu an Atatürk Bulvarında 13 tane, 12 metrelik otobüsümüz hizmet veriyor. Çevreyolundaki araçlarımız yetersizdi, 9 metrelik araçlarımızı da bu güzergaha aktardık. Bunların yanında küçük araçlarımız da gece ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu çalışmalarımızın yanında yeni bir çalışmamız daha kısa süre içerisinde hizmete girecek inşallah. Ekspres otobüs servisi adını verdiğimiz bu hizmette acil hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımız, Altınşehir'den yola çıkacak olan otobüslerimize binerek 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadar birkaç durak dışında hiçbir yerde durmayarak ulaşabilecekler. Altınşehir'den çıkan ekspres otobüsümüz, sadece 82. Yıl Devlet Hastanesi, Müze ile Kadın-Doğum Hastanesi önünde duracak, bunların dışında hiçbir durakta durmayacak, yan yola girmeyecek. Buna şimdilik küçük otobüslerimizle başlamayı, talebe göre büyük otobüslere geçiş yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
(AHM)

22.12.2016 15:47:58 TSI
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