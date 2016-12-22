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Samsun'un hava kalitesi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:45
Samsun'un hava kalitesi
Samsun'un hava kalitesi

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Salih Sağır, hava kalitesine etki eden faktörlerin ısınma amaçlı yakılan yakıtlar, kara yollarında seyir eden araçlar ve sanayi tesislerinden kaynaklandığını söyledi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 adet, Tekkeköy, Canik, Atakum ve Bafra ilçelerinde birer adet hava kalitesi ölçüm istasyonları ile hava kalitesi takip edildiğini belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Salih Sağır, "Veriler saatlik olarak g/m3 ve hava kalitesi indeksi bazında internet sitemizden herkese açık olarak yayınlanmaktadır. Hava kalitesine etki eden faktörler ısınma amaçlı yakılan yakıtlar, kara yollarında seyir eden araçlar ve sanayi tesislerinden kaynaklanmaktadır. İlimizde ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart aylarında ısınma amaçlı yakıtların yakılması nedeniyle PM10 (toz g/m3) değerlerinde yükselme görülmektedir. İlkadım 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan ölçüm istasyonu trafik kaynaklı hava kirleticilerini takip amaçlı kurulmuş olup bu istasyon ölçümlerinde NOx (azot oksitleri g/m3) değerlerinde sabah ve akşam saatlerinde artışlar olabilmektedir. Isınma amaçlı yakıtlardan kaynaklanan kirlenmeyi önlemek için İl Mahalli Çevre Kurulu'nca kullanılacak kömür kalitesi belirlenmekte olup ilimizde satışa sunulacak kömürler için satış izin belgesi düzenlenmektedir" dedi.
Hava kirliliğinde Tekkeköy ilçesinde zaman zaman sanayi kaynaklı olarak artışların olduğunu ifade eden Sağır, "Tekkeköy ilçesinde ise zaman zaman sanayi kaynaklı olarak SO2 (kükürtdioksit g/m3) artışları gözlenmektedir. Hava kirliliği belirlenmesinde diğer bir parametre ise hava kalitesi indeksidir. İndeks kirliliğe göre iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli kategorilerine ayrılmıştır. İlimizde indeks değerleri genelde iyi ve orta seviyesinde olup zaman zaman hassas seviyesine çıktığı görülmektedir. Sanayi tesisleri ise il müdürlüğümüzce planlı, ani ve şikayete bağlı olarak denetlenmekte çevre izin ve lisans belgelerinde belirtilen koşullarda çalışıp çalışılmadığı kontrol edilmektedir" diye konuştu.
(GKH-SLH-Y)

22.12.2016 15:48:47 TSI
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