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Halk eğitim kurslarına ilgi yoğun

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:46
Halk eğitim kurslarına ilgi yoğun
Halk eğitim kurslarına ilgi yoğun
- Ordu'nun Altınordu ilçesinde Altınordu Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda 21 bin 990 kursiyere eğitim verildi

(Fotoğraflı)

Doğan Arzık
ORDU (İHA) - Altınordu Halk Eğitim Merkezi tarafından 2016 yılında açılan 828 kursta 21 bin 990 kursiyere eğitim verilirken, tamamlanan kurslarla birlikte 10 bin 718 kursiyer sertifika aldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesi Halk Eğitim Merkezi tarafından çeşitli meslek gruplardan eğitim almaları için açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Altınordu Halk Eğitim Merkezi'nden alınan bilgilere göre 2016 yılında 200'ü devem etmekle beraber toplam 828 kurs açıldı. Halk Eğitim Merkezi'nde alanında deneyimli hocalar tarafından verilen kurslara 21 bin 990 kursiyer katıldı. Bazı eğitim alanlarının belge vermediği kurslarda toplam 10 bin 718 kursiyer sertifika alma başarısı gösterdi.

Engellilerde yararlandı
2016 yılında en çok ilgiyi 120 kurs ile 'Türkiye Bağımlılıkta Mücadele Kursları' görürken 66 kursun açıldığı ve daha çok öğrencilerin eğitim aldığı 'Okullar Hayat Olsun Etkinlikleri Kursları' ise ikinci sırada yer aldı. Bu kursları 66 kurs ile 'Bilgisayar Kullanım Kursları' takip ederken 21'de 'Yabancı Dil Kursu' açıldı. Altınordu Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda engellilerde eğitim alma imkanı buldu. Engellilere yönelik 2016 yılında açılan 4 kursta 20 engelli vatandaş eğitim alma fırsatı yakaladı.
(DGN-SLH-Y)

22.12.2016 15:47:05 TSI
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