YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doç. Dr. Sümer: "Baz istasyonları şehir dışına kurulmalı"

Doç. Dr. Sümer: "Baz istasyonları şehir dışına kurulmalı"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Doç. Dr. Güner Sümer, Eskişehir'de 2 bin yılında sadece 6 baz istasyonu olduğunu bugün ise bu sayının oldukça arttığını belirterek, baz istasyonlarının şehir dışına kurulmasını istedi.

Osmangazi Üniversitesi Kanser Onkoloji Bölümü karşısına bile baz istasyonu kurulduğunu hatırlatan Sümer, "Bu baz istasyonları Avrupa'da şehir dışına tesis olarak kurulmaktadır. Türkiye'de ise bina çatılarına kurulmaktadır. Bu baz istasyonları 42 metre mesafede insanlarda kanser hastalığına neden olmaktadır. Dernek olarak 2 bin yılından beri Eskişehir içinde binaların çatısına kurulmaması için mücadele ediyoruz, mücadelemizi yargıya da taşıdık" dedi.

Avrupa'da baz istasyonlarının şehir dışında yüksek tepelere kurulduğunu, baz istasyonları iletişim için elektro manyetik dalgalar yaydığını ifade eden Sümer, "Bu elektro manyetik dalgalar insanlarda kansere neden olmaktadır. İnsan sağlığının korunması için baz istasyonları şehir dışındaki yüksek tepelere kurulmalıdır. İlgilileri ve yetkilileri göreve davet ediyor ve buru Eskişehir'in bilgisine sunuyoruz" diye konuştu.

(MY-KÇ)



22.12.2016 15:47:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER