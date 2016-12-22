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Mersin'de 17 adet hafriyat döküm alanı belirlendi



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MERSİN (İHA) - Mersin'de Hafriyat Değerlendirme Kurulu (HAFDEK) tarafından 17 adet depolama sahasını hafriyat toprağı ve moloz döküm alanları olarak belirledi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, bu alanlar dışına hafriyat toprağı ve moloz dökenlere 2016 yılında 45 bin lira para cezası uyguladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 'Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği' çerçevesinde denetim ve kontrollerine devam ediyor. Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını belirleme, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri alma yetkisi çerçevesinde çalışmalarına devam eden zabıta ekipleri, çevre kirliliğine sebebiyet verecek uygulamalara geçit vermiyor. Mersin genelinde çevre kirliliğine sebebiyet verecek unsurları ortadan kaldırarak, yaşanılabilir bir kent oluşturmak amacıyla 24 saat çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, HAFDEK tarafından belirlenen 17 adet depolama sahasını hafriyat toprağı ve moloz döküm alanları olarak tahsis etti. Belirlenen bu alanlar dışında, inşaat atık ve artıkları ile çevre kirliliği oluşturanlara idari para cezası uygulayan ekipler, 2016 yılında çevreyi kirleten kişi ve tüzel kişilere toplam 45 bin TL idari para cezası uyguladı.

Belirlenen alanlar dışında inşaat atık ve artıklarını atarak çevre kirliliği oluşturanlara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesinin 4. bendine göre idari para cezası veriliyor. Kanun çerçevesinde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları kurallarına uyulması, "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" alınarak atıkların belirlenen depolama sahasına dökülmesi gerekiyor.

(KYM-Y)



22.12.2016 15:50:20 TSI

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