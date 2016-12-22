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Başkan Edebali ,kahramanlara taziyede bulundu



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BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye başkanı İsmail Hakkı Edebali, Suriye'deki Fırat kalkanı operasyonunda şehit düşen Mehmetçikler için taziyede bulundu.

Suriye'de başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da yaşanan çatışmalarda 14 askerin şehit olmasının ardından Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali taziye mesajı yayınladı. Bin yıllık devlet geleneğine sahip Türkiye'nin sadece Anadolu'da değil, dünyanın her yerindeki mazlumların umudu olduğunu aktaran Başkan Edebali, "Ülkemizde yaşanan terör olaylarının son bulması için Suriye'de süren Fırat Kalkanı operasyonunda görev yapan kahraman askerlerimiz, gözlerini kırpmadan şehadete koşarak yeni bir kahramanlık destanı yazıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz akan bu kanların bedelini terör örgütüne en ağır şekilde ödetecektir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan askerlerimize de şifalar diliyorum" dedi.

Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan 14 Mehmetçikten ikisinin Bursalı olduğunu da hatırlatan Başkan Edebali; "Orhangazili Binbaşı Bülent Albayrak ve Yıldırım'ın Samanlı Mahallesi'nde yaşayan Uzman Çavuş Ferhat Demir'in şehadet haberine üzüldük. Şehitlerimizin kaybı bir taraftan yüreğimizi dağlarken diğer bir taraftan da birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Onlar bizler için hayatlarından olurken, geride bıraktıkları yakınlarını da kendimize emanet olarak kabul ediyor, onları kendi ailemizden görüyoruz. Dolayısı ile hayatlarını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. Görevi başında hayatını kaybeden Yıldırımlı şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Onların dertleriyle dertlenmek, mutluluklarını paylaşmak bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

(AC)



22.12.2016 15:52:20 TSI

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