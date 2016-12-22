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Pazarlar'dan Halep'e yardım

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:49
Pazarlar'dan Halep'e yardım
Pazarlar'dan Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde toplanan insani yardım malzemelerini Halep'e ulaştıracak olan yardım TIR'ı yola çıktı.
Pazarlar İlçesinde İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) tarafından başlatılan kampanya 6 gün içerisinde bir TIR dolusu gıda toplandı.
Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törene Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, İnsani Yardım Hareketi Derneği Kütahya sorumlusu Mustafa Yenipazar, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Yardımlarından dolayı Pazarlar halkına teşekkür eden İnsani Yardım Hareketi Derneği Kütahya sorumlusu Mustafa Yenipazar, " başlattığımız kampanyayı destekleyerek 6 gün gibi kısa sürede bir TIR dolusu gıda malzemesini bölgeye göndermek için hazırladınız. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Pazarlar'da herkes büyük gayret içerisine girmiş. Rabbimin huzurunda kısa zamanda böyle başarıya imza atmışsınız. Geçen yılda Bayırbucak Türkmenleri içinde Pazarlar büyük yardımlarda bulunmuştu. İHH olarak bizim yardım programlarımız devam edecektir. Kütahya olarak hedefimiz 15 TIR yardım malzemesi göndermektir. İnşallah bu hedefimize uluşacağız. Kış boyunca bu talepler devam edecek. Halep'ten tahmini olarak 80- 100 bin kardeşimiz sınır ötesinde tampon bölgede çadırlara ve konteynırlara yerleştiriliyor. Sizler onları gönlünüzden ve aklınızdan çıkarmayın. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tekrar Pazarlar'a teşekkür ediyorum" dedi
Törende konuşan Kaymakam Ahmet Karaaslan, "Yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteren Pazarlar halkına teşekkür ederim. Halkımız yardım kampanyasına tam destek verdiler. Kampanya çerçevesinde muhtarlarımız özveri ile çalıştı. 6 gün gibi kısa zamanda bir tır dolusu gıda yardımı toplandı. Hepinizden Allan razı olsun" diye konuştu.
Pazarlar ilçesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla Halep'e uğurlandı.(MB-EFE)

22.12.2016 15:53:12 TSI
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