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Halep'e yardım çığ gibi büyüyor



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Belediyesi öncülüğünde, tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendika ve derneklerin işbirliği ile kurulan Halep'e yardım çadırına Sındırgı'lı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dört gün gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık 3 TIR yardım toplandı.

Sındırgı belediye personeli ve bayanlar tasnif işlemleri için seferber oldu. Tasnif edilen ve listelenen yardımların el birliği ile ilk TIR'a bugün yüklendi. 7'den 70'e herkesin yardımda bulunduğu yardım çadırına minikler de katkı sağladı. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar 24 Aralık Cumartesi gününe kadar bağışlarını çadıra ulaştırabilecekler. Toplanan yardımların tamamı Cumartesi günü vatandaşların katılımı ile dualar eşliğinde İHH aracılığı ile Halep'e ulaştırılmak üzere uğurlanacak.

(TS-



22.12.2016 15:55:37 TSI

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