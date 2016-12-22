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Tepebaşı Belediyesi'nden bin 100 çocuğa eğitim seti

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:53
Tepebaşı Belediyesi'nden bin 100 çocuğa eğitim seti
Tepebaşı Belediyesi'nden bin 100 çocuğa eğitim seti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi, çocukların sanattan spora, pek çok alanda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak etkinlik, atölye çalışmaları ve projelerine devam ederek bin 100 çocuğa eğitim seti dağıttı.
Tepebaşı Belediyesi, çocuk sanat merkezlerinde düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra dağıtılan eğitim setleri ile çocukların gelişimine katkı veriyor. Bu kapsamda; 23 Nisan, Esentepe, Çukurhisar Çocuk Sanat Merkezleri, Çocuk Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Hedef Batıkent, Muttalip, Fevzi Çakmak ve Aşağı Söğütönü belde evlerinde bin 100 çocuğa eğitim seti dağıtıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yaptığı açıklamada, "Çocuk Sanat ve Kültür merkezleri fırsatların meydana getirildiği bir nokta olarak geleceğe umutla bakan, sanat, kültür ve bilim ile yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlayacak çocuklarımızın hizmetinde olmaya devam edecek. Tepebaşı Belediyesi olarak bir çocuğun yaşamını değiştirecek projeler ile çocuklara kentin, ülkenin ve doğal olarak dünyanın değişimine öncü olma fırsatını sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
İlköğretim çağındaki 2-4'üncü sınıf çocuklarına Fen Bilgisi ve Matematik olarak iki farklı eğitim seti veriliyor. Fen Bilgisi Seti'nde çocuklar çeşitli deney malzemeleriyle temel prensipleri öğrenirken, Matematik Seti ile materyaller kullanarak temel matematik bilgilerini öğreniyorlar.
(BRK-KÇ)

22.12.2016 15:57:25 TSI
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