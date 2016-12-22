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AK Partili Uçar: "Başkanlık sistemi Türkiye'nin önünü açacak"

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:55
AK Partili Uçar: "Başkanlık sistemi Türkiye'nin önünü açacak"
AK Partili Uçar: "Başkanlık sistemi Türkiye'nin önünü açacak"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Başkanlık sistemi ülkenin önünü açacaktır. Bu anlamda yeterli çoğunluğun sağlandığı takdirde gerçekleşecek referandumda Fatsalılar tercihini evetten yana kullanacaktır" dedi.
AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar ve yönetim kurulu üyeleri sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Fatsa Fatsa Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş ziyaret edildi.
AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar ziyarette yaptığı açıklamada, "Fatsa ilçemiz 15 Temmuz tarihinde dik duruşunu fazlasıyla göstermiş bir ilçedir. 7'den 70'e tüm esnaflar olarak dik duruşunu göstermiş ve kendini ispatlamıştır. Birlik ve beraberlik içinde burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda yeni başkanlık sistemi ile ilgili desteklerinizi bekliyoruz. Mecliste 330 oyu bulunca başkanlık sistemi için referandum gerçekleşecektir. Türkiye'nin önüne açmak adına bu sistem gerçekleşecektir. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemizin önünü açacaktır ve inşallah gerçekleşecektir. Bu anlamda esnaflarımız, halkımız herkesin birlik beraberlik içinde bu sisteme evet demesi gerekiyor" diye konuştu.
Ayhan Baş ise şunları söyledi: "Esnaflarımıza hükümetimizin önemli destekleri oluyor. Yine bu desteklerin devam etmesi gerekir. Tabii ki esnaflarımız kendi görüşlerini referanduma yansıtacaktır. Bu kapsamda bizleri ziyaret ederek onurlandırdığınız için teşekkür ederim."
(AA-SLH-Y)

22.12.2016 15:55:48 TSI
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