Bozüyük'te "İki Deniz-Şems Mevlana" programı düzenlenecek
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Bozüyük Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından "İki Deniz Şems Mevlana" adlı program düzenleniyor.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 24 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 20:00'de yapılacak programda ilahiler ve şiirler eşliğinde "Hz. Mevlana Hz. Şems'in irşadı" konulu tiyatro gösterisi sunulacak. Programın işaret dili ile anlatımının da yapılacağı programda sinevizyon eşliğinde Mevlana'nın değerli sözlerine yer verilecek. Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan öğretmenlerin rol aldığı tiyatro gösterisinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
(FSİ-KÇ)
22.12.2016 15:58:53 TSI
NNNN