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Karda yürüyemeyen yaşlılara zabıta yardımı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karlı havada yürümekte güçlük çeken yaşlılara yardım elini zabıta ekipleri uzattı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kar yağışının aniden bastırması sonrasında ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşların yardımına koştu. Şahinbey Belediyesinin '444 27 01' numaralı çağrı merkezine gelen yardım taleplerini değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri,tüm vatandaşlara yardım elini uzattı. Kar yağışının olumsuz etkilediği yaşamın zorluklarını en aza indirmek isteyen zabıta ekipleri, yolda yürüyen yaşlıları araçlarına alarak, gidecekleri yere kadar götürdü.

Zabıtaların yardım eli uzattığı vatandaşlar, ekiplere ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

"HERKESİN YARDIMINA KOŞUYOR"

Soğuk kış günlerinde sosyal belediyeciliğin daha ön plana çıktığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ekiplerimiz kar temizliğini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda zabıta ekiplerimizde karda yürümekte zorluk çeken yaşlılarımıza yardım ederek, onları araçlarıyla gitmek istedikleri yerlere kadar bırakıyorlar. Gelen ihbarları değerlendiren ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak için anında müdahalede bulunuyorlar" dedi.

(SD-Y)



22.12.2016 16:02:41 TSI

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