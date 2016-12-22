23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Bozbey öğle yemeğini personeliyle yedi

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:00
Başkan Bozbey öğle yemeğini personeliyle yedi
Başkan Bozbey öğle yemeğini personeliyle yedi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Elektronik ortamın Nilüfer Belediyesi'nde etkin şekilde kullanıldığını belirten Başkan Bozbey, "Kurum olarak bu alanı her yerde kullanmaya çalışıyoruz" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye çalışanlarıyla öğle yemeklerinde bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bozbey, belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleşen buluşmaları bu defa Bilgi İşlem Müdürlüğü ile sürdürdü. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde Başkan Bozbey'in makamında gerçekleşen yemeğe Başkan Bozbey'in yanı sıra eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bircan Uysal ile İnsan Kaynakları Danışmanı Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz da katıldı.
Müdürlüğün çalışmaları hakkında karşılıklı öneri ve görüşlerin paylaşıldığı yemek sırasında Başkan Bozbey, çalışanların önerilerini de dinledi. Nilüfer Belediyesi'nde en önemli müdürlüklerden birinin de Bilgi İşlem Müdürlüğü olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır elektronik ortamı güçlendirme projesini, üzerine ilaveler koyarak devam ettiriyoruz. Elektronik ortamın hayatımızın her alanına girdiğini biliyoruz. Kurum olarak bu alanı her yerde kullanmaya çalışıyoruz. Bilgi işlem konusunda Nilüfer Belediyesi'ni iyi konuma getiren ve daha yukarılara taşıma arzusunda olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün çalışmaların ne noktada olduğunu bire bir onların ağzından duymak da bizi mutlu etti" dedi.
(AC)

22.12.2016 16:03:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz Şehitleri Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
İnegöl katlı otoparkın temeli atıldı
YEREL

İNEGÖL KATLI OTOPARKIN TEMELİ ATILDI
&quot;Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi&quot; açıldı
YEREL

"BİZİM BAHÇE ENGELSİZ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ" AÇILDI
Bahar Mahallesi Yeni Meydanına Kavuşuyor
YEREL

BAHAR MAHALLESİ YENİ MEYDANINA KAVUŞUYOR
Nilüfer'de Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldı
YEREL

NİLÜFER'DE BİZİM BAHÇE ENGELSİZ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ HİZMETE AÇILDI
Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ

TOFAŞ'lı basketbolculardan hasta çocuklara ziyaret
YEREL

TOFAŞ'LI BASKETBOLCULARDAN HASTA ÇOCUKLARA ZİYARET

Başkan Edebali ,kahramanlara taziyede bulundu
YEREL

BAŞKAN EDEBALİ ,KAHRAMANLARA TAZİYEDE BULUNDU
GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

GÜNCELLEME - FIRAT KALKANI HAREKATI

Gemlik'te girişimci adaylarına eğitim
YEREL

GEMLİK'TE GİRİŞİMCİ ADAYLARINA EĞİTİM
Çaldığı kasayı kucağında taşıyan zanlı güvenlik kamerasında
YEREL

ÇALDIĞI KASAYI KUCAĞINDA TAŞIYAN ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursalı gençlerden Halep'e 2 TIR yardım malzemesi
YEREL

BURSALI GENÇLERDEN HALEP'E 2 TIR YARDIM MALZEMESİ
Nilüfer'e kardeş kent Manyas'tan ziyaret
YEREL

NİLÜFER'E KARDEŞ KENT MANYAS'TAN ZİYARET
Hastaların malzemeleri kolaylıkla temin edilebilecek
YEREL

HASTALARIN MALZEMELERİ KOLAYLIKLA TEMİN EDİLEBİLECEK
'Halil İbrahim Sofrası' İkizce Mahallesi'nde Kuruldu
YEREL

'HALİL İBRAHİM SOFRASI' İKİZCE MAHALLESİ'NDE KURULDU
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Panayır Kavşağı köprüyle Yunuseli'ye bağlanıyor
YEREL

PANAYIR KAVŞAĞI KÖPRÜYLE YUNUSELİ'YE BAĞLANIYOR
Büyükşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde çocuklar mutlu, anneler huzurlu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ'NDE ÇOCUKLAR MUTLU, ANNELER HUZURLU
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Güral:
YEREL

TÜRKİYE GENÇ İŞ ADAMLARI KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI GÜRAL: