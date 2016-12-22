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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakırlı gençlerden polise karanfil

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:03
Diyarbakırlı gençlerden polise karanfil
Diyarbakırlı gençlerden polise karanfil

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Son zamanlarda artan terör saldırılarına tepki göstermek isteyen Diyarbakırlı gençler, polise karanfil dağıttı.
İstanbul'da 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından Diyarbakır'da toplumun değişik kesimlerinden polise 'yalnız olmadıklarını' göstermek için manevi destek veriliyor. Son olarak Diyarbakır'ın Yenişehir Gençlik Merkezi gençleri Diyarbakır'daki bazı karakollara giderek bekçi ve polisleri ziyaret edip onlara karanfil verdi. Şehit olan polisler için taziye dileklerini ileten gençler, polisin yalnız olmadıklarını aktardı. Gençler, son dönemlerde yaşanan üzücü olaylardan dolayı polis memurlarının yanında olduklarını göstermek, moral vermek adına polis memurlarına karanfil dağıttıklarını söyledi. Amaçlarının emniyet güçlerinin yalnız olmadıklarını belirtmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten, Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Erkan Göçmenoğlu ve Gençlik Lideri Birsen Kaya, "Polisimizi askerimizin her zaman yanındayız. Bu kötü günlere hep birlikte göğüs gereceğiz. Polisimizin yanındayız omuz omuzayız. Polislerimiz askerlerimiz önemli değerlerimizdir, polis ve askerimize kalkan eller kırılsın" ifadelerini kullandı.
Gençlerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yenişehir Polis Merkezi Amirliği Başkomiseri Hasan Tahsin Mutaf ise, "Polisin temel görevi kendisine verilen yetkiler çerçevesinde bulunduğu bölgede toplumsal güvenliği sağlamaktır. Polis her zaman halkı için vardır, halkımızın güvenliği bizler için önemlidir, böylesi duyarlı güzel insanların gelip bizleri ziyaret ederek bir karanfil gül vermesi bizleri çok mutlu etmiştir. İnşallah huzurlu günler göreceğiz, bizler her zaman halkımızın yanındayız, kapımız iyi olan herkese açıktır. Çocukların ve özellikle gençlerin suça yönelmesini önleyecek önlemlerin alınması, bu konuda çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi, topluma kazandırılması gerekir. Burada ailelere çok önemli görevler düşüyor, sizin de ağabeyiniz, kardeşiniz, akrabalarınız, yakınlarınız polis olabilir, hepimiz insanız, insanlığa hizmet için polis vardır" diye konuştu.
(İHA-AKK-Y)

22.12.2016 16:06:30 TSI
NNNN

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