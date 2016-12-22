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Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı temizlik seferberliği

- Alman temizleme şirketi barınağı tertemiz yaptı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Gönüllülük Günü kapsamında bir Alman temizlik şirketi Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nı temizledi. 30 çalışanın katıldığı temizlik çalışmasıyla yaklaşık 3000 köpek ve 150 kedinin hijyenik bir yaşam alanına kavuşmasını sağladı.

Gönüllülük Günü kapsamında bir kez daha Türkiye'nin en büyük hayvan barınağı olan İstanbul Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda bir Alman temizlik şirketi tarafından temizlik çalışması gerçekleştirdi. 30 çalışanın katıldığı barınak temizleme projesinde profesyonel temizlik makineleri kullanılırken, yaklaşık 3000 köpek ve 150 adet kedinin yaşam alanına dokunarak, onlara hijyenik ve tertemiz bir barınma ortamı sağladı.

Alman firmanın Genel Müdürü Gökhan Gökmen böyle bir projeye imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirterek; "İkincisini düzenlediğimiz İstanbul Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Temizleme projemiz ile bir kez daha çok sayıda kedi ve köpekten oluşan barınak sakinlerinin yuvalarını daha temiz ve yaşanılır hale getirmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl Gönüllülük Günü kapsamında, çalışanlarımızı da bu önemli projeye dahil ettik. Bizlere bu fırsatı veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e sonsuz teşekkürlerimizi sunar; Yedikule Hayvan Barınağı'na, Meral Olcay ve ekibine, ve bu projede gönüllü olarak yer alan tüm çalışanlarımıza destekleri için teşekkür ederiz. Umarız bu iş birliğimiz uzun yıllar boyunca sürer ve küçük dostlarımıza fayda sağlamaya devam ederiz." dedi.

Barınağın temizliğe çok ihtiyacı olduğu bir dönemde barınakta bulunan hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesinden dolayı çok memnun olduğunu belirten Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu Meral Olcay "İstanbul Fatih Belediyesi'ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı ya da gönüllülerimizin verdiği adla 'Sevgi Yuvası'', 2001'de faaliyete geçti. Şu anda 3.000 Köpek ve 150 kediye yaşam alanı sunuyor; onlara tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme hizmetleri sağlıyoruz. Fatih Belediyesi işbirliği ile şikâyetler üzerine sokaklardan toplatılan hayvanlara bir sevgi yuvası sunuyoruz. Yedikule Hayvan Barınağı olarak Fatih Belediyesinin bizlere sunduğu olanaklar ile projeler hayata geçiriyor ve hayvanlarımızın yemek yiyebileceği, barınabileceği özel bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Fatih belediyesine katkılarından dolayı tekrar teşekkür ederiz. Bizler için en önemli konu destek. Gerek sahiplenme gerekse sponsorluk konularında barınağa destek sağlayan gönüllülerimizin bizlerle olması oldukça önemli" dedi.

(EY-ÖK-Y)



22.12.2016 16:08:31 TSI

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