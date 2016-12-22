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Şehitkamil Belediyesi doğadaki hayvanları unutmadı

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:08
Şehitkamil Belediyesi doğadaki hayvanları unutmadı
Şehitkamil Belediyesi doğadaki hayvanları unutmadı
- Sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi, doğa hayatını korumak amacıyla yoğun kar yağışı sonrası doğada yiyecek sıkıntısı çeken canlılar için ilçenin farklı noktalarına vatandaşla birlikte yem bıraktı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, bir yandan da doğadaki canlıların yiyecek sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışma yürütüyor. Şehitkamil Belediyesi'nin örnek projelerinden olan 'Bayat Ekmek Toplama' projesiyle toplanılan bayat ekmekler, soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlara, sahipsiz kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının beslenmeleri için kullanıldı. Doğadaki hayvanları unutmayan Şehitkamil Belediyesi, toplanan bayat ekmekleri parklarda bulunan hayvan beslenme noktaları ve dağlarda yaşayan yaban hayvanlar için yem olarak bıraktı. Şehitkamil Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de soğuk havada yeterli besinleri bulamayan kuşlara ve diğer canlılara destek oldu.
Hayvanlarımız için yapılan bu büyük hizmet
Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu bu duyarlı davranıştan memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Havaların soğuk ve karlı olması nedeniyle sahipsiz olan sokak hayvanları, ister istemez yiyecek bulmakta güçlük çekiyordu. Ancak Şehitkamil Belediyemizin birçok parkta sokak hayvanları için yapmış olduğu beslenme noktalarını olumlu ve yerinde bir proje olarak görüyoruz. İnsan hayatına önem veren Şehitkamil Belediyemiz, Allah'ın yaratmış olduğu canlıları da unutmayarak her zaman destek veriyor. Belediyemiz, topladıkları bayat ekmeklerin çöpe atılması yerine, sahipsiz ve sokak hayvanlarına yem olarak sağlıyor. Toplanan ekmekler, parklarımızda bulunan bu beslenme noktalarına bırakılarak, sokak hayvanlarına yem oluyor. Soğuk ve karlı havada yeterli besin ihtiyacı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımız, bu beslenme noktalarına gelerek, yem ihtiyacını karşılayabiliyor. Şehitkamil Belediyemiz, dağ kesimlerinde yaşayan yaban hayvanlarını da unutmayarak, doğaya da bu bayat ekmekleri bırakıyor. Bu sayede oradaki hayvanlarda yiyecek sıkıntısı yaşamıyor. Bizler için küçük fakat sokak hayvanlarımız için yapılan bu büyük hizmetten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(BRN-Y)

22.12.2016 16:09:29 TSI
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