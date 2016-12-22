YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SGK Müdürü Ercan'dan asker ve polise ziyaret

SGK Müdürü Ercan'dan asker ve polise ziyaret



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan ve beraberinde ki heyet

Çanakkale Merkez Komutanlığı, Çanakkale Anafartalar Polis Amirliği, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret esnasında konuşma yapan İl Müdürü Ercan, "Bizler her zaman askerimizin polisimizin ve vatandaşımızın yanındayız" diyerek, bu ziyaretin moral ve destek için yapıldığını belirtti. Bu ziyarette İl Müdürü Ercan 'a Bayramiç Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Denetmen Abdullah Baysal, Avukat Emre Aksu, Doktor Serpil Başer, Mali Hizmetler Merkez Müdür Yrd. Müzeyyen Yesugey ve Şef Yasin Akdağ eşlik etti.

(GD)



22.12.2016 16:11:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER