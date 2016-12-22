YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kent Konseyinden Çevik Kuvvet ile İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Kent Konseyinden Çevik Kuvvet ile İl Jandarma Komutanlığına ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına destek ziyaretinde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven ile Kadın Meclisi Başkanı Özlem Arı Koçak nezaretinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen ile bir araya gelerek son zamanlarda yaşanan terör olaylarında şehit düşen asker ve polisler için başsağlığı dileklerinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Tutuk ve Garnizon Komutanı Şen, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kadın Meclisi üyeleri ziyaretin sonunda hazırladıkları pasta ve börekleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polislere ikram etti.

(MD-İP-Y)



22.12.2016 16:15:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER