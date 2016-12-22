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Önce okulu onardılar sonra öğrencilerin ihtiyaçlarını giderdiler



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DİYARBAKIR (İHA) - MÜSİAD Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde onarımı yapılan Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu ve İskenderpaşa İlkokulu'nda bu kez ihtiyaç sahibi öğrenciler için kışlık bot ve kaban dağıtıldı.

MÜSİAD Diyarbakır Şubesi eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Dernek, Yenişehir ilçesinde Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu'nun bakım onarımını üstlenip yaptıktan sonra, fakir mağdur olan öğrencileri tespit edilerek ihtiyaçları olan kışlık mont ve kışlık ayakkabı dağıttı.

İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma dini olduğunu söyleyen MÜSİAD Diyarbakır İl Başkanı İsmail Özşanlı, "Bu şiarla, yola çıktık ve bugün bu çocukların yüzündeki mutluluğu görünce daha da çok mutlu olduk. Bundan sonrada bu tür yardımlarımız devam edecektir. MÜSİAD genel merkezi hizmet sektör kurulundan gelen yardımlar 'Havalar soğuk çocuklar üşümesin' sloganıyla ihtiyacı olan öğrencilere dağıtıldı. Çocuklarımız için bir nebzede olsun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Okul müdürü ve öğrenciler ise MÜSİAD ve Özşanlı'ya teşekkür etti.

(İHA-MP-Y)



22.12.2016 16:15:57 TSI

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