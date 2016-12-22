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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Yayladağı'nda eğitime kar engeli

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:13
Yayladağı'nda eğitime kar engeli
Yayladağı'nda eğitime kar engeli
- Kar yağışı nedeniyle Yayladağı-Antakya Karayolu ile ilçeye bağlı 38 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Toktaş
HATAY (İHA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, eğitime 1 gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Yayladağı-Antakya Karayolu ile ilçeye bağlı 38 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkez ve mahallelerde iki gündür elektrik, su ve internet kesintisi yaşanıyor. İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerdeki okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Karayolları ekipleri Yayladağı-Antakya Karayolu'nu açmak için çalışmalarını sürdürüyor ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışları sekteye uğruyor.
Yolda mahsur kalan araçlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.
(MTK-Y)

22.12.2016 16:16:12 TSI
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