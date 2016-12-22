Vali Tapsız'dan Ziraat Odasına ziyaret
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Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Ziraat Odasına ziyarette bulundu.
Vali Tapsız'ı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, başkan vekili Mehmet Bayram ile meclis başkanı Mustafa Kansız karşıladı. Ziyarette, Recep Muğlu, Vali Süleyman Tapsız'a Karaman tarımı hakkında bilgi verdi. Vali Tapsız'da Ziraat Odasının çiftçiye yönelik yürüttüğü çalışmalar ile hizmetleri yakından takip ettiğini söyleyerek, bu çalışmalarından dolayı oda yönetimine teşekkür etti.
(MD-İP-Y)
22.12.2016 16:16:20 TSI
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