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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır, Ergani ve Eğil'de bakım kesintisi

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:14
Diyarbakır, Ergani ve Eğil'de bakım kesintisi

DİYARBAKIR (İHA) - TEİAŞ tarafından Diyarbakır-3 Trafo Merkezi'nde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle Cuma günü Diyarbakır ve bazı ilçelerinin kırsalında elektrik kesintisi yaşanacağı duyurularak, vatandaşların tedbir alması istendi.
Konuyla ilgili Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan duyuruda, "23.12.2016'da Diyarbakır-3 Trafo Merkezi'nde TEİAŞ tarafından yapılacak bakım onarım çalışmasından dolayı Diyarbakır merkez ve kırsalı, Ergani merkez ve kırsalı, Eğil kırsalında 06.00-12.30 saatleri arasında bakım onarım çalışmasından dolayı enerji kesintisi olacaktır" denildi.
Bu arada, Şanlıurfa yolu 500 Evler Kavşağı ile Serap Gözeli köyü arasında bulunan beton direkli yeni tesis yapım işi nedeniyle 24-25 Aralık günleri saat 09.00 ila 16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.
(İHA-MP-Y)

22.12.2016 16:18:11 TSI
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