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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:

- "Terörle mücadelede yeni acıların yaşanması bizleri derinden üzmektedir"



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da yaşanan çatışmada şehit düşen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, "Terörle mücadele yeni acıların yaşanması bizleri derinden üzmektedir" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için Ağustos ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekâtından üzücü haberler alındığını belirtti. Harekatın terörle mücadele kapsamında büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "İstanbul ve Kayseri'de yaşanan bombalı saldırıların akabinde, terörle mücadelede yeni acıların yaşanması bizleri derinden üzmektedir. Türkiye'nin bu harekâttaki hedefi terörist unsurların ülkemize sızmasının önlenmesi, teröristlerin bulundukları yerde etkisiz hale getirilmesi ve milletimizin korunmasıdır" dedi.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu, "Millet olarak; ülkemize yapılan her türlü saldırı karşısında birlik ve beraberliğimize sahip çıkmalı, milli seferberlik ruhu içinde sağduyuyla hareket etmeliyiz. Fırat Kalkanı harekâtında şehit düşen askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



22.12.2016 16:19:36 TSI

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