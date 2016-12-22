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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Keleş, Cilvegözü'nde gazetecileri ziyaret etti

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:16
Keleş, Cilvegözü'nde gazetecileri ziyaret etti
Keleş, Cilvegözü'nde gazetecileri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, Hatay ziyareti kapsamında Cilvegözü Sınır Kapısı'nda görev yapan gazetecileri ziyaret etti.
AFAD Başkanlığı tarafından BYEGM bünyesinde oluşturulan mobil koordinasyon tırını ziyaret eden Keleş, gazeteciler ile sohbet etti.
Mustafa Keleş, sohbet esnasında gazetecilerin sıkıntılarının giderilmesi konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Doğru haber alarak dünyaya yayın yapma noktasında gazetecilerin çalışma şartlarında her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını belirten Keleş, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu kaydetti.
(BGY-Y)

22.12.2016 16:19:38 TSI
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