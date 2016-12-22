YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Keleş, Cilvegözü'nde gazetecileri ziyaret etti

Keleş, Cilvegözü'nde gazetecileri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, Hatay ziyareti kapsamında Cilvegözü Sınır Kapısı'nda görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

AFAD Başkanlığı tarafından BYEGM bünyesinde oluşturulan mobil koordinasyon tırını ziyaret eden Keleş, gazeteciler ile sohbet etti.

Mustafa Keleş, sohbet esnasında gazetecilerin sıkıntılarının giderilmesi konusunda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Doğru haber alarak dünyaya yayın yapma noktasında gazetecilerin çalışma şartlarında her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını belirten Keleş, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu kaydetti.

(BGY-Y)



22.12.2016 16:19:38 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER