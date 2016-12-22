23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Evler çocukların yapacağı yılbaşı süsleri ile güzelleşiyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:17
Evler çocukların yapacağı yılbaşı süsleri ile güzelleşiyor
Evler çocukların yapacağı yılbaşı süsleri ile güzelleşiyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Çocuk Kulübünün miniklere yönelik etkinliklerinde bu hafta sonu da eğlenceli ve eğitici bir etkinlik var. 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek Yılbaşı Süsleri Atölyesi sayesinde minikler, çeşitli süsleme malzemeleriyle yeni yıl ruhuna uygun süsler tasarlayacak.
Her hafta miniklerin hevesle beklediği Forum Gaziantep Çocuk Kulübü'nün etkinlik rehberinde bu pazar Yılbaşı Süsleri Atölyesi var. Miniklerin sosyalleşmelerine ve keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlayacak bu etkinlikte, kozalaklar, simli şeritler, boyalar ve farklı süsleme malzemeleri kullanılarak birbirinden renkli yılbaşı süsleri yapılacak.
Etkinlik sayesinde çocuklar hem hayal güçlerini geliştirecek hem de el becerilerini geliştirecek. Gaziantep'in alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep'te 25 Aralık Pazar günü saat 15.00 - 18.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlik, miniklere ve ailelerine güzel bir gün geçirme fırsatı sunacak.
Bu ücretsiz etkinliğe Gaziantepli tüm çocuklar ve aileler davetli.
(BRN-Y)

22.12.2016 16:20:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te yarın eğitim öğretime devam edilecek
YEREL

GAZİANTEP'TE YARIN EĞİTİM ÖĞRETİME DEVAM EDİLECEK
&quot;Alo 112, pin kodumu unuttum yardımcı olur musunuz&quot;
YEREL

"ALO 112, PİN KODUMU UNUTTUM YARDIMCI OLUR MUSUNUZ"
Çocuklar, belediye çalışanlarıyla hayvanlara yem bıraktı
YEREL

ÇOCUKLAR, BELEDİYE ÇALIŞANLARIYLA HAYVANLARA YEM BIRAKTI
Gaziantep'te kar yağışı
YEREL

GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi:
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:
Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:
YEREL

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ NEJAT KOÇER:
GAÜN'de Kazakistan Müzik Grubundan konser
YEREL

GAÜN'DE KAZAKİSTAN MÜZİK GRUBUNDAN KONSER
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu:
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU:
Gaziantep'te etkili olan kar
YEREL

GAZİANTEP'TE ETKİLİ OLAN KAR

Şehitkamil Belediyesi doğadaki hayvanları unutmadı
YEREL

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ DOĞADAKİ HAYVANLARI UNUTMADI
Karda yürüyemeyen yaşlılara zabıta yardımı
YEREL

KARDA YÜRÜYEMEYEN YAŞLILARA ZABITA YARDIMI
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü
YEREL

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YIL DÖNÜMÜ
Gaziantepli şehit kadınların anıtı yapılıyor
YEREL

GAZİANTEPLİ ŞEHİT KADINLARIN ANITI YAPILIYOR
Kar yağışı Yavuzeli'nde de etkili oldu
YEREL

KAR YAĞIŞI YAVUZELİ'NDE DE ETKİLİ OLDU
Gaziantepli şehit kadınların adı anıtta yaşayacak
YEREL

GAZİANTEPLİ ŞEHİT KADINLARIN ADI ANITTA YAŞAYACAK
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Tezel Gaziantep'in Kurtuluşunun Kutladı
YEREL

TEZEL GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN KUTLADI
Araban'da kar sevinci
YEREL

ARABAN'DA KAR SEVİNCİ
Şehitkamil'de kar mesaisi
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE KAR MESAİSİ
Gaziantep'te kar yağışı
YEREL

GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI
Kartopu oynarken çukura düştü
YEREL

KARTOPU OYNARKEN ÇUKURA DÜŞTÜ
Konukoğlu Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı
YEREL

KONUKOĞLU GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI