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Müdürlük koridorunda sanat çalıştayı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü koridorlarında küçük bir sanat çalıştayı gerçekleştirildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü koridorunda Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri sanat çalıştayı yaptı. Öğrenciler ebru, karakalem, yağlı boya, sulu boya çalışması yaptı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Okul Müdürü Orhan Çelik ile birlikte çalıştaya katıldı. Öğrenciler ile sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, ebru çalışması yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, "Milli Eğitim Müdürlüğü koridorlarında Güzel Sanatlar lisesi tarafından çalıştay gerçekleştiriyor. Burada amaç okulla Milli Eğitim personelini bir araya getirmek. Bir birimizden uzak değiliz. Çocuklarımın yaptığı güzel eserleri her yerde sergileyeceğiz. Burada yapılan eserler buranın duvarlarını süsleyecek. Daha güzel ve daha estetik bir görünüm olacak" dedi.

Okul Müdürü Orhan Çelik ise konuşmasında, "Küçük bir sanat çalıştayı yaparak sanatın her kesime hitap ettiğini ifade etmek istedik. Milli Eğitim Müdürünün isteğiyle olumlu bir çalışma oldu. Sanatsal çalışmalar halkla bütünleşmiş oldu. Bu fırsatı veren Sayın Valimiz Abdullah Erin ve Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkayaya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(AHM)



22.12.2016 16:20:24 TSI

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