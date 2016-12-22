KAÜ'de 15 Temmuz panelle anlatılacak
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nce "15 Temmuz Darbe Girişi, Jeopolitik Riskler ve Ekonominin Güvenliği" konulu panel düzenlenecek.
KAÜ Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda 26 Aralık 2016 saat 14.00'de düzenlenecek panele, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Strateji Düşünce ve Enstitüsü Ekonomi Direktörü Dr. Mehmet Levent Yılmaz'da konuşmacı olarak katılacak.
Yöneticiliğini İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Üzümcü'nün yapacağı panele; Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Doç. Dr. Kudret Bülbül'de panelist olarak katılacak.
(IÇ-Y)
22.12.2016 16:20:57 TSI
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