YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüksel; "Erzurum'un tarım potansiyelini harekete geçirmeliyiz"

Yüksel; "Erzurum'un tarım potansiyelini harekete geçirmeliyiz"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) ile İran İsfahan Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel, bu işbirliği protokolü çerçevesinde İran ile ülkemiz tarım/gıda sektör temsilcileri arasında köprü olacaklarının altını çizdi.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel, tarım ve hayvancılığın başkenti konumundaki Erzurum'un potansiyellerinin mutlak surette harekete geçirilmesinin önemine değindi. Yüksel, "Erzurum tarım ve hayvancılık sektörünün başkenti denilebilecek bir konumda olmasına rağmen ihracatta istediği konuma gelmiş değil. Bu anlamda İran ile yaptığımız anlaşmanın önemini idrak etmek lazım. Sınara yakın olan ve İpek yolunun geçiş güzergahındaki Erzurum'un İran ile pek tabi ihracatını geliştirmesi mümkündür. Yüzde 10'larda olan İran ihracatı yüzde 50'lere kadar çekilebilir" diye konuştu.

TARIMKON Genel Başkanı Yüksel, "İran'ın üzerinden ambargoların kalkması ile dünyaya hızla entegreolmaya çalışan komşu ülkemiz İran her alanda olduğu gibi tarım ve gıda alanında da büyük bir pazardır. Bu büyük pazarda yer almak isteyen her işletmemiz, işadamımızı İran'lı işadamları ile bir araya getirmekten mutluluk duyacağız. İsfahan Ticaret Odası Başkanı Sayın Seyed Abdollah Sahlabadi, TARIMKON İran Temsilciliğinin merkezi artık İsfahan Ticaret Odası'dır, burada TARIMKON aracılıyla bize gelecek her iş adamına pozitif ayrımcılık yapılacaktır. Bizim nazarımızda TARIMKON' un yeri ayrıdır, en kısa zamanda Türk iş adamlarını İsfahan' da ağırlamaktan mutluluk duyacağız." dedi.

(ERZ-AA-Y)



22.12.2016 16:28:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER