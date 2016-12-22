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Erciş'te çöp konteynerleri yenileme çalışması

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:25
Erciş'te çöp konteynerleri yenileme çalışması
Erciş'te çöp konteynerleri yenileme çalışması

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş Belediyesi tarafından merkez ve mahallelerde çöp konteynerleri yenileme çalışmaları devam ediyor.
Erciş Belediyesi, ilçe merkezinde ve mahallelerde yeni çöp konteynerlerinin dağıtımına sürdürüyor. Ankara Büyük şehir Belediyesinden temin edilen çöp konteynerlerinin yenileme çalışmaları kapsamında ile ilk etapta Adnan Menderes ve Sahil Kent mahallelerindeki 150 adet eski çöp konteynerinin yenileriyle değiştirildiği belirtildi. Tekerlekli, açılır-kapanır özelliklere sahip ve bin litre kapasiteli konteynerlerden şimdi de, ilçe merkezine ve diğer birçok mahalleye aynı özelliklere sahip 350 adet konteyner daha bırakarak eskilerii toplatıldı.
Konteyner yenileme çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.
(NÇ-MSA-Y)

22.12.2016 16:29:01 TSI
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