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Eskişehir'de kapalı pazar yeri konusunda çok geride kaldı

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:29
Eskişehir'de kapalı pazar yeri konusunda çok geride kaldı
Eskişehir'de kapalı pazar yeri konusunda çok geride kaldı
- Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca:
- "Tüm belediyelerimizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Eskişehir'in kapalı pazar yerleri konusunda geride kaldığını belirterek bu konuda belediyelerden çalışma beklediklerini söyledi.
Eskişehir'e gelen Karaca, Perşembe pazarını gezip esnafının sorunlarını dinledikten sonra Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Bu ziyarette konuşan Genel Başkanı Ali Karaca, Eskişehir'in kapalı pazar yerleri konusunda geride kaldığını söyleyerek bu konuda belediyelerden çalışma beklediklerini söyledi. Konuşmasında, pazarcı esnafının AVM'ler ve marketlerle rekabetine değinen Karaca, : "Federasyonumuza kayıtlı 330 bin pazarcı esnafımız var. 155 bine yakın da kayıt dışı esnafımız var. Pazarcı esnafı az kazanan ve çok şükreden bir esnaf kesimidir. Pazarcı esnafı AVM'ler, marketler gibi cebinde milyon dolarları, sermayesi olan kişiler değildir. Bu rekabet ortamından en çok faydalanan tüketici oluyor. Eğer pazarcı esnafı olmasa bu insanlar sadece AVM'lere ve marketlere gidip oradaki etiket satışından alışveriş yapacak, üretici de tüketici de mağdur olacak. Ama bugün pazarcı, bu rekabet ortamının en büyük parçası olan, insanların taze ve hijyenik gıdalar yemesi için yaz kış demeden zor şartlarda mücadele etmektedir. Üretici ile tüketici arasında bir köprü görevindeyiz. Tüketici evine daha ucuz, daha taze sebze ve meyve götürüyorsa bu pazarcı esnafı sayesindedir. Pazarcı esnafı olmasa hele ki bu soğuk kış aylarında marketler paranın verdiği güçle, tüketici daha fazla fiyata alır" dedi.
KAPALI PAZAR YERİ ELEŞTİRİSİ
Eskişehir'de kapalı pazar yerlerinin eksik olduğuna değinen Karaca, "Cumhurbaşkanımızın, 2017'ye kadar bütün pazar yerlerinin kapalı olması ile ilgili bir emri var. Kapalı pazar yerlerinin çoğalması hem tüketici hem pazarcı esnafı için çok önemli. Eskişehir'de bu noksanlık var. İnşallah pazarcı, esnafımızın bir an önce daha iyi hizmet verebilmesi için tüm belediyelerimizden bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Çünkü bu konuda Eskişehir çok geride kaldı. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde mükemmel kapalı pazar yerleri var. Bu pazar yerleri arttıkça pazarcı esnafının AVM'ler ile rekabet şansı da artmış oluyor" diye konuştu.
Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de yaptığı konuşmada Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi. Perşembe pazarında pazarcıların sorunlarını Ali Karaca ile beraber yerinde dinlediklerini kaydeden Birsen şöyle konuştu,
"Pazarcı esnafımız zor şartlarda, soğuk havada halkımıza hizmet etmeye devam ediyor. Havaların soğumasını fırsat bilen büyük marketler vurgunculuğa başlamış. Pazardaki ürünlerin marketlerden yarı yarıya ucuz olduğunu ve kaliteli ürünlerin satıldığını biliyoruz. Pazarcı esnafımız sorunlarını, Türkiye Sebzeciler ve Pazarcılar Federasyonu Başkanımıza aktarma fırsatı buldular" diye konuştu.
Eskişehir Yaş Sebze Meyve ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek ise, ziyaretlerinden dolayı federasyon başkanına teşekkür ederek, "Başkanımızla pazarcıların sorunları ile ilgili her zaman iletişim halindeyiz" dedi.
(MY-MET-Y)

22.12.2016 16:31:58 TSI
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