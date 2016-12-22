Bakan Ahmet Arslan, şehit cenazesine katılacak
KARS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şehidin cenaze törenine katılmak üzere Kars'a gelecek.
Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonunda Şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı için Cuma günü düzenlenecek törene Bakan Arslan'da katılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cuma günü Kars'a gelerek buradan şehidin baba ocağı Susuz'a geçecek. Şehidin cenazesi Cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.
(IÇ-AA-Y)
22.12.2016 16:32:12 TSI
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