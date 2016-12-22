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Dündar Ünlü'den 1/25.000'lik nazım imar planı açıklaması

- AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü:

- "Karabayır mevkiisi için TCDD yetkilileri ile görüşülerek yeni demiryolu hattı planları hazırlandı"



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ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Büyükşehir Grup Başkanı sıfatı ile Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, 1/25.000'lik plana yapılan itirazların değerlendirilmesiyle alakalı açıklama yaptı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Ünlü, oy birliği ile meclisten geçen 1/25.000 nazım imar planına askı süresinde, ilgililer tarafından yapılan itirazların AK Parti grubu tarafından titizlik ile incelemeye alındığını belirtti. Ünlü, "Mağduriyet olduğu belirtilerek dilekçe verilen bölgelere ilişkin tüm itirazlar incelenmiş kamu yararı ve kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkeleri de gözetilerek itirazlarda sonuca varılmış, mağduriyet saptanan yerlerde yeni düzenlemeler önerilmiştir. Kamuoyunu özellikle ilgilendiren konuların başında üniversite alanları gelmektedir. Mamuca mevkiinde bulunan yaklaşık 150 hektar üniversite alanına bu alanda yer alan 29 hak sahibinin itirazı bulunmaktadır. Hak sahipleri bu alanın üniversite alanından çıkarılıp konut gelişme alanı olarak değerlendirilmesini talep etmektedirler. Yapılan tetkikler sonucu söz konusu alanın yakın çevresinde üniversite alanı olabilecek kamuya ait herhangi bir arazi olmadığı tespit edilmiştir. Grubumuz hali hazırda tarım arazisi olan üniversite alanının mevcut şekliyle üniversite alanı olarak kalması yönünde görüş belirtmiştir. Yusuflar mevkiinde bulunan 2 adet üniversite alanına bu alanların hak sahibi toplam 196 kişinin itirazları bulunmaktadır. Hak sahipleri bu alanın üniversite alanından çıkartılıp konut gelişme veya tarım arazisi olarak değerlendirilmesini talep etmektedirler. Grubumuz tarafından yapılan tetkikler sonucu Yusuflar mevkiinin batı yönünde ve güney çevre yolunun sağında ve solunda yer alan kamuya ait olan üniversite alanı olabilecek 2 bölge tespit edilmiştir. Grubumuz tarafından hak sahiplerinin itirazları yakında ikame edilebilecek kamu arazisi bulunması sebebi ile kısmen kabul edilerek 2 üniversite alanının yeni tespit edilen bu 2 bölgeye taşınması ve Yusuflar mevkiindeki alanların da 1/25.000 plan öncesi mevcut şekli ile tarım arazisi olarak kalması yönünde görüş belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.



"Karabayır mevkiisi için TCDD yetkilileri ile görüşülerek yeni demiryolu hattı planları hazırlandı"

AK Parti il Başkanı Ünlü, Karabayır mevkisinde hızlı trenin yerleşim alanı içerisinden geçtiğinin ve bu yüzden güzergahın değiştirilmesinin talep edilmesi üzerine TCDD yetkilileri ile görüşülerek yeni demiryolu hattı planının hazırlandığını aktardı. Başkan Ünlü, "İtirazın sayıca çok olduğu bölgelerden ilki Karabayır mevkiidir. Karabayır mevkiinden geçen TCDD hızlı tren demiryolu hattının geçiş güzergahına yapılan 331 adet itiraz mevcuttur. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar söz konusu demiryolu hattının mevcut yerleşim alanı içinden geçtiğini ve bu nedenle mağduriyetler oluşturduğunu demiryolunun güzergahının değiştirilmesini talep etmektedirler. Grubumuz söz konusu hızlı tren demiryolu hattının TCDD yetkilileriyle görüşülerek mağduriyetleri giderecek yeni bir hızlı tren demiryolu hattının tespit edilmesi yönünde görüş belirtmiştir. TCDD yetkilileri ile görüşmeler sonucunda mağduriyetleri en aza indirecek yeni demiryolu hattı planları hazırlanmıştır. İtirazın sayıca çok olduğu bölgelerden ikincisi, Odunpazarı ilçemizde bulunan mevcut küçük sanayi alanının ticaret-turizm-konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 208 kişinin itirazıdır. Söz konusu alandaki bazı hak sahipleri bu alanın küçük sanayi alanı olarak kalmasını talep etmektedirler. Bununla beraber söz konusu alan 1/25.000'lik planlarda değil yıllar öncesinde 2002 yılında imar planlarında küçük sanayi alanı olmaktan çıkarılmıştır. Ayrıca kentsel dönüşüm alanı sınırları içindedir. Küçük Sanayinin bu bölgeden kaldırılması konusu yıllardır tartışılan, kalkması gerekliliği konusunda fikir birliği oluşmuş bir bölgedir. Grubumuz itirazın ret edilerek söz konusu alanın 1/25.000 planlarda ticaret-turizm-konut alanı olarak kalması yönünde görüş belirlemiştir. Yine Tepebaşı ilçemizde bulunan mevcut BAKSAN sanayi sitesi alanının ticaret, turizm, konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 7 hak sahibi ve söz konusu alandaki sanayi yönetiminin itirazı mevcuttur. İtiraz edenler alanın sanayi alanı olarak kalmasını talep etmektedirler. Alanın Odunpazarı küçük sanayi alanında olduğu gibi bulunduğu yerden kaldırılması yönünde toplumda fikir birliği oluşmuştur. Grubumuz söz konusu alanın ticaret, turizm, konut alanı olarak kalması yönünde görüş belirtmiştir. Ancak bu süreçte bu alanda çalışan esnafların zarar görmemesi için 1/25 000 nazım imar planı plan notlarına bu alanla ilgili bir madde ilave edilerek planlama sürecinin sonuna kadar dönüşüm sağlanacağı değerlendirilmiştir. Grubumuzun ayrıntılı ve titiz incelemeleri sonucu itirazlara yönelik olarak alınan kararlar başlıca bu şekildedir. Şehrimizin çabalarımız ile uzun yıllar sonra kavuştuğu 1/25.000 planların şehrimize ve kamuoyuna hayırlı olmasını temenni ederim" açıklamalarında bulundu.

(BRK-KÇ)



22.12.2016 16:34:43 TSI

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