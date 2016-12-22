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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Halep'e yardım ederken gözyaşlarını tutamadı

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:37
Halep'e yardım ederken gözyaşlarını tutamadı
Halep'e yardım ederken gözyaşlarını tutamadı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Sedat Ağacıkoğlu
Kamera : Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Halep'e Yardım Kampanyası düzenlendi. Kampanyaya destek veren bir öğretim görevlisi ise gözyaşlarını tutamadı.
Suriye'deki Halep Halkı için Tosya'da başlatılan yardım kampanyasına Tosya Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenleri yardım yaparak destek verdi. Halep halkı için ilçede faaliyet gösteren Hüda Derneği tarafından "Halep Ölüyor" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın başlatılmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yardım çadırına Tosya halkı akın etti. Tosya Meslek Yüksekokulu öğrenci ve akademisyenleri de kampanyaya destek oldu. Yardım konusunda duyarlı olan öğrenci ve akademisyenler giyim ve yiyecek malzemeleri ağırlıklı olmak üzere kuru gıda, bebek bezi, bebek maması, sağlık malzemeleri, battaniye gibi malzemeler Halep halkına göndermek üzere çadıra bıraktı.
Halep halkına yardım için kurulan çadır önünde kısa bir konuşma yapan Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, gözyaşlarını tutamadı. Bıçak, "Biz öğretim görevlileri ve öğrenciler buraya bir nebzede olsa safımızı belli etmek için geldik. Allah Suriye'deki kardeşlerimize yardım etsin. Orada yaşananları sosyal medyada gördükçe hepimizin içi sızlıyor. İnşallah Allah bizlere de şehadeti nasip eder'' dedi.
Hüda-Der Derneği Tosya Temsilcisi Ömer Çetin '' Öğrenci kardeşlerimiz Halep Ölüyor çadırımıza gelerek Suriye'de yaşanan zulme tepkilerini göstererek yardımda bulundular. Başta saygıdeğer hocaları olmak üzere tüm öğrenci kardeşlerimize ve de Tosya halkına 4 gün boyunca gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.
Çadırda gün boyu biriken yardım malzemeleri akşam saatlerinde görevliler tarafından çadırdan alınarak depoya kaldırılıyor. Yapılan yardımlar cinslerine göre tasnif edilerek kampanyasının tamamlanmasının ardından Halep Halkına ulaştırılmak üzere ilçeden yola çıkacak.
(SDA-OA-Y)

22.12.2016 16:39:59 TSI
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