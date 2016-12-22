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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Başkan Kutlu Kamu Yönetimi Bölümünde derse girdi

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:38
Başkan Kutlu Kamu Yönetimi Bölümünde derse girdi
Başkan Kutlu Kamu Yönetimi Bölümünde derse girdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerine ders verdi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyit Temir'in ve kamu yönetimi bölümü öğretim üyelerinde katıldı.
Derste Başkan Hüsrev Kutlu öğrencilerin sorularını cevaplayarak öğrencilere şehircilik konusunda kendilerine yardımcı olmalarını istedi.
Şehirde düzeltilebilecek yerleri dile getirmelerini söyleyen Kutlu, öneriler konusunda açık olduğunu bildirdi. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Kutlu, öğrencilere yalandan uzak durmalarını bunun sonucunda da arkadaşları arasında güzel hatırlanacaklarını, kendilerine güvenleri artacağını ve ilerde aile kurduklarında sağlam temeller üzerine aile kurabileceklerini kaydetti.
Kutlu dersin sonunda öğrencilere satranç takımı ve günlük notlarını almaları için ajanda hediye etti.
(AHM)

22.12.2016 16:40:33 TSI
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