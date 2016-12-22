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Demokrasi Şehitlerine yazılan mektuplar, Pursaklar'da ödüllendirildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:38
Demokrasi Şehitlerine yazılan mektuplar, Pursaklar'da ödüllendirildi
Demokrasi Şehitlerine yazılan mektuplar, Pursaklar'da ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimize Mektuplar' etkinliğinin ödül töreni Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Dereceye giren öğrenciler altın ile ödüllendirildi.
Pursaklar Belediyesi Saray Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, slayt gösterisi ve ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e vekâleten Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin, Osman Kayaer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Ankara'daki ilçelerin milli eğitim müdürleri, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Pursaklar Fen Lisesi Müdürü Soydan Tevfik Karahan, "Öğretmen ve öğrenciler olarak devlet için, bayrak için, vatan için, millet için yerli ve milli nesiller yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonra da göstereceğiz" şeklinde konuştu.
"Çocuklarımız ve gençlerimiz toplumumuzun en makul ve en makbul kişileridir"
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya, amaçlarının kendi medeniyetinin ve köklerinin bilincinde, öz güven sahibi gençler ve nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, gönülden gelen samimi duygularla, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlara mektup yazdığını belirten Yalçınkaya, "Biz öğrencilerimize 'tank sürmeyi' öğrettik, onlar bize 'tankların altına nasıl yatılacağını' öğrettiler" dedi. Çocuklarımız ve gençlerin, milletin parlak numuneleri olduğunu belirten Yalçınkaya "Onlar gönüllerin en derinine inerler, akılları vicdanlara düşürürler. Çocuklarımız ve gençlerimiz toplumumuzun en makul ve en makbul kişileridir" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz gecesi ve sonrasında, gençler sayesinde bütün meydanların iyi kalpliliğin ve dik duruşun adresi olduğunu dile getiren İhsan Yalçınkaya, konuşmasına şöyle devam etti: "Onlar vasıtasıyla mukadderatın ve mukaddesatın çağlar aşan mesajları ülkemizin dört bir yanına ve dünyaya dalga dalga yayıldı. Çünkü onların bir kısmı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin inşa edicileri, bir kısmı yaşayıcıları, bir kısmı da kendilerinden sonrakilere tebliğ edicileri olarak tarihte yerlerini alacaktır."
Konuşmanın ardından Pursaklar Fen Lisesi Öğrencileri "Vatan Uğruna" adlı gösteriyi sergiledi. Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz'u canlandıran öğrenciler duygu dolu anlar yaşattı. Şiir ve türkü dinletisinden oluşan gösteri, davetlilerden büyük alkış aldı. Törenin sonunda
Ödüle layık görülen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yazdıkları mektupları okuyarak protokol üyelerinin elinden hediyelerini aldılar. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinin birincilerine tam, ikincilerine yarım ve üçüncülerine de çeyrek altın hediye edildi. Demokrasi Şehitlerine Mektup programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
(JA-ÖK-Y)

22.12.2016 16:40:39 TSI
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