23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisalılar Halep'e el verecek

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:41
Manisalılar Halep'e el verecek
Manisalılar Halep'e el verecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi, 'Haydi Manisa Halep'e el ver' sloganı ile Halep'teki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Halepliler için yardım kampanyası başlattı. 9 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek olan yardım kampanyasında acil ihtiyaç olan kışlık giyecek, kuru gıda, battaniye gibi yardımlar toplanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi Halep'ten Türkiye'ye sığınan savaş mağdurları için seferber oldu. 'Haydi, Manisa Halep'e el ver' sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 9 Ocak tarihine kadar toplanacak yardımlar, Halep'ten Türkiye'ye gelen savaş mağdurlarına gönderilecek.

Protokol imzalandı
Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa İHH olarak Halep savaş mağdurlarına yardım etmek için bir protokol imzaladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa Şubesi olarak Suriye'nin Halep kentinde savaş mağduru olan insanlar için bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Ben inanıyorum ki daha önce Bayırbucak Türkmenleri ve Cerablus yardım kampanyalarına büyük destekler vererek kayıtsız kalmayan Manisa halkı, Halep'te yaşanan insanlık dramına da kayıtsız kalmayacaktır. 9 Ocak tarihine kadar sürecek olan yardım kampanyamızda savaş mağduru, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve yaralılar için acil olarak kışlık giyecek, ayakkabı, gıda, kuru bakliyat, battaniye, un gibi acil ihtiyaçları toplayarak Halep'ten ülkemize sığınmış olan savaş mağduru kardeşlerimize iletilmek üzere, Hatay'a göndereceğiz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız yardımlarını Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve İHH Manisa şubesine iletebilirler. Bunun yanı sıra yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız istedikleri takdirde yardımlarını evlerinden alabiliyoruz. Bunun için vatandaşlarımız bizleri Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa 444 90 45, Yunusemre Belediyesi Beyaz Masa 444 62 09 ve İHH Manisa Şubesinin 0 505 107 59 60 numaralarını arayıp adreslerini görevli arkadaşlarımıza yazdırmaları yeterli. Bu yardım kampanyamız 9 Ocak tarihine kadar devam edecektir. İnanıyorum ki Halep'ten, katil Esed'den kaçarak Ülkemize sığınmış olan Halepli kardeşlerimiz için Manisa'mızın kadirşinas halkı üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

"Mazlumların yanında olma vaktidir"
Halep'te yaşanan iç savaş nedeniyle sivil vatandaşların büyük zorluklar çektiğini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi Halep'te çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle Doğu Halep'teki soydaşlarımız, dindaşlarımız iç savaş nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölgedeki çatışmalarda masum halk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle bölgeden tahliye ediliyor. Orada yaşayan insanlarımızın yardıma ihtiyacı var. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak Şehzadeler Belediyesi ve İHH ile birlikte 'Haydi Manisa Halep'e el ver' sloganıyla yardım kampanyası başlattık. Bugün başlayan kampanya kapsamında 09 Ocak 2017 tarihine kadar toplanacak kuru gıda, un, yağ, şeker, mama, çocuk bezi, battaniye, kullanılmamış kışlık kıyafetleri soydaşlarımıza yollayacağız. Bu tarihe kadar yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 nolu çağrı merkezimize ve Şehzadeler Belediyesi Beyaz Masa birimine ulaşabilirler. Hayırseverler belediyemize gelerek yardımlarını iletebileceği gibi belediyemiz ekipleri de istenen adreslerden yardımları teslim alabilirler. Mazlumun yanında olma, onlara el uzatma vaktidir. İhsan, hamiyet sahibi tüm duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyor, 'Gelin Halep'teki soydaşlarımıza bir yardım eli de biz uzatalım' diyorum."
(SC-Y)

22.12.2016 16:43:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da yangın
YEREL

MANİSA'DA YANGIN
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Direksiyon hakimiyeti kaybetti şarampole uçtu
YEREL

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBETTİ ŞARAMPOLE UÇTU
Amatör futbolcunun hakeme yumruk atması
YEREL

AMATÖR FUTBOLCUNUN HAKEME YUMRUK ATMASI
Salihli'den Halep'e yardım
YEREL

SALİHLİ'DEN HALEP'E YARDIM
Akhisar Belediyespor kupada zirvede
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR KUPADA ZİRVEDE
Bileklik sattı, gelirini Halep'e bağışladı
YEREL

BİLEKLİK SATTI, GELİRİNİ HALEP'E BAĞIŞLADI
Selendi'de şehitler için lokma hayrı
YEREL

SELENDİ'DE ŞEHİTLER İÇİN LOKMA HAYRI
Alaşehir'in otobüs terminali çalışmaları devam ediyor
YEREL

ALAŞEHİR'İN OTOBÜS TERMİNALİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Üniversite öğrencilerinden şehitleri anma programı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI
Manisa'da fırtına
YEREL

MANİSA'DA FIRTINA
MCBÜ'de spor tesisleri açıldı
YEREL

MCBÜ'DE SPOR TESİSLERİ AÇILDI
Okul bahçesine &quot;Şehitler Çeşmesi&quot; açıldı
YEREL

OKUL BAHÇESİNE "ŞEHİTLER ÇEŞMESİ" AÇILDI
Manisa'dan kısa kısa
YEREL

MANİSA'DAN KISA KISA
Başkan Çerçi çalışmalarını muhtarlara anlattı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ ÇALIŞMALARINI MUHTARLARA ANLATTI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
İlaçlama çalışmalarının yapılacağı alanlar incelendi
YEREL

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞI ALANLAR İNCELENDİ
Kulaların daha sağlıklı su içecek
YEREL

KULALARIN DAHA SAĞLIKLI SU İÇECEK
Çamursuz bir kış geçirecekler
YEREL

ÇAMURSUZ BİR KIŞ GEÇİRECEKLER
Bütün birimler gözetim altında
YEREL

BÜTÜN BİRİMLER GÖZETİM ALTINDA
Yunusdere'nin yolları modernleşiyor
YEREL

YUNUSDERE'NİN YOLLARI MODERNLEŞİYOR
Öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz pasta
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERİNE SÜRPRİZ PASTA
Salihli TSO'dan Kaymakam Çelenkoğlu'na ziyaret
YEREL

SALİHLİ TSO'DAN KAYMAKAM ÇELENKOĞLU'NA ZİYARET
Başkan Karaçoban Sarıkamış şehitlerini andı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI