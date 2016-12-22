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Ünye'den rekor bağış

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:41
Ünye'den rekor bağış
Ünye'den rekor bağış
- Bir günde 581 ünite kan bağışı toplandı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Türk Kızılayı Ünye Şubesi ve Ünye Kız Meslek Lisesi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasından rekor geldi. Bir günde 581 ünite kan bağışı toplandı.
Hastanelerde tedavi gören hastalar, yaralılar ve gazilerin ihtiyacını karşılamak için düzenlenen kampanya Mustafa Rakım Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Daha önce kan bağışında Türkiye 3.lüğü bulunan okul bu organizasyonla hem kendi rekorunu egale etti hem de Türkiye rekoruna imza attı.
Organizasyonda 1 günde 581 ünite kan bağışı gerçekleştirilerek Ordu'da bir günde toplanan en yüksek kan bağışı sayısına ulaşıldı. Bu rakam ile aynı zamanda okullar tarafından tertip edilen kan bağışı kampanyalarında da Türkiye rekoru kırılmış oldu. Daha önce Ordu rekoru 402 ünite ile yine Ünye'deydi.
Kampanyaya destek veren ve bağış yapılan alanı ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, organizasyonla ilgili olarak yaptığı konuşmada, "Öncelikle ben böyle bir organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarır diyoruz. Özellikle ülkemizde son günlerde bizim birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hain emeller bu ülke üzerinden devam ediyor. Umulmadık bir yerde patlayan bir bomba onlarca şehidimize mal olabiliyor. Bu ve benzeri durumlarda tabi ki kana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle özellikle Kızılay ciddi bir görev üstleniyor. Ünye'mizde de daha önceki dönemlerde 402 kişi ile Ordu rekoru kırılmıştı. Bu rekoru bugün burada egale etmiş ve umarım geçmiş olacağız. Tahmini kan bağışı beklentimiz 600 ünite civarında. Ben bir kez daha emeği geçen herkese ve kan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)

22.12.2016 16:41:53 TSI
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