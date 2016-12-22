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Genç Kızlar Voleybolda Turgut Özal Anadolu Lisesi 1.oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalya verildi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan, 12 - 22 Aralık 2016 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılan Genç Kızlar B Voleybol müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları okul müdürleri tarafından verildi.

Dereceye giren okullar ise şöyle: Genç Kızlar B 1. Turgut Özal Anadolu Lisesi 2. Doğanşehir Anadolu Lisesi 3. Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi 4. Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi.

(MT-BRN-Y)



22.12.2016 16:46:53 TSI

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