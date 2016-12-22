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Milas'ta işçiler grevde

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:46
Milas'ta işçiler grevde
Milas'ta işçiler grevde

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, maaşlarını alamadıklarını öne sürerek iş bırakma eylemi yaptı.
Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde bir taşeron şirkete bağlı çalışan 230 işçi, 1 yıldır maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
İş yerlerinde gerçekleştirdikleri eylemde; Milas'a bağlı Bafa, Selimiye, Güllük, Ören, Beçin Mahallelerinden de destek geldiğini kaydeden temizlik işçileri maaşlarının ödenmesini istedi.
İşçiler, iş bırakma eyleminden önce Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'la görüştüklerini ve Tokat'ın "2019'a kadar durum böyle devam edecek. Çalışan çalışır, çalışmayan çıkar" söyleminden sonra eylem yapmaya karar verdiklerini kaydetti.
İşçiler eylem sırasında; alın teriyle kazandıkları paranın ödenmediğini ve maaş alamadıkları için çocuklarının ilaçlarını alamadıklarını, evine ekmek götüremediklerini büyük bir borç yükünün altında kaldıklarını ifade etti.
Gerçekleştirilen eylemle ilgili açıklama yapan Erman Özkan, "Yaklaşık 1 yıldır maaşlarımız düzenli ödenmiyor. Başkanımızla konuştuk o bize '2019'a kadar böyle, çalışmak isteyen çalışsın, çalışmak istemeyen bıraksın' diye konuştu. Biz de iş yavaşlatma eylemi yaptık." diye konuştu.
Temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle, Milas'ın birçok bölgesinde toplanmayan çöpler halk sağlığına tehdit oluşturdu.
Öte yandan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yapılan eylem sonrasında işçilerin 1 aylık maaşının ödendiğini ve geri kalan maaşların yakın bir zamanda ödeyeceklerinin sözünü verdi.
(DL-MB-Y)

22.12.2016 16:49:20 TSI
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