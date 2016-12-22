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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Kılıçdaroğlu Uşak'a geliyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:47
Kılıçdaroğlu Uşak'a geliyor
Kılıçdaroğlu Uşak'a geliyor

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor" çalıştayına katılmak için kente geliyor.
CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, Kılıçdaroğlu'nun bu akşam saatlerinde kente gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunup yarın yapılacak olan "CHP Uşak'ta Üreticiye Sahip Çıkıyor" çalıştayına katılacağını belirtti. Atatürk Spor Salonu'na düzenlenecek yarın düzenlenecek çalıştay 14:00'te başlayacak.
(EÖ-MB-Y)

22.12.2016 16:50:02 TSI
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