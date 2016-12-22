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Altgeçitlerde molasız mesai



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da kent içi trafiği rahatlatacak D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı Altgeçidi (Karnıyarık) ile Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi'nin hizmete açılması için çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımı rahatlatacak, iki altgeçidin Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 5 Ocak'ta açılması için gece gündüz çalışıyor.

Fen İşleri ile Park ve Bahçeler'in ekipleri, yol yapımı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

4 yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yaklaşık 36 milyon lira harcanarak yapılan ve çukur görüntüsü oluşturduğu ve ulaşımı daha da karmaşık hale getirdiği için yoğun şikayet konusu olan 375 metrelik Karnıyarık'ın üzeri 451 adet betonarme kirişle kapatıldı. Bu güzergahtaki yan yollar 4'er şeritli olarak şekilde genişletildi. Son olarak müze kavşağı ve Türk kuşu kavşağı ile refüjlerdeki peyzaj çalışmalarının sonuçlandırılmasıyla proje tamamlanmış olacak.

Ulaşıma kuzey-güney yönünde tünellerle geçiş verecek Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Kavşağı Altgeçidi ise aynı zamanda doğu-batı istikametindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı da D-400'e bağlayacak. Şehit Mehmet Özer Caddesi'nden gelip, havaalanı kavşağına doğru geçen aksta, B ve C kolu tünelleri 281 metre uzunluğunda inşa edildi. Havaalanı kavşağından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na dönen D kolu tünelin uzunluğu ise 293 metreyi buldu.

(ADN-Y)



22.12.2016 16:55:29 TSI

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