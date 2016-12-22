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Erciş'te trafik kazası: 6 yaralı



VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Ulupamir ile Köycük mahalleleri arasında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüleri tespit edilemeyen 27 SA 853 plakalı hususi oto ile 65 DA 146 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Tamcihan, Mehmet, Perihan, Yusuf, Remzi Y. ile Zülfikar Ç. isimli şahıs çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(NÇ-MSA-Y)



22.12.2016 17:00:29 TSI

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