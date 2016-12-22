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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:58
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
- "Kredi esnaf için çileye dönüştü"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, esnafa verileceği açıklanan 50 bin liralık faizsiz kredinin esnaf için çileye dönüştüğünü ileri sürdü.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, piyasadan en fazla etkilenen kesimlerin esnaf ve sanatkar olduğunu belirtti. Uzun süredir ekonomik bir durgunluğun olduğunu söyleyen Kiraz, "Bu durum pek çok esnafın kepenk kapatmasına sebep olmaktadır. Birçok esnafın siftah yapamadan, evine ekmek götüremediğini bizler kadar Hükumet de biliyor" dedi.
Bu kapsamda KOBİ'lere tanınan 50 bin TL'lik faizsiz kredinin çileye dönüştüğünü savunan Kiraz, "Ekonomi Bakanlığı tarafından KOBİ'lere 50 bin TL verileceğini açıklamasının ardından binlerce KOBİ başvuru yapmış, bir o kadarı da başvuru yapamamıştır. Başvuru süresinin 3 gün olması, Hükumetinin bu krediyi vermek değil vermemek için çalıştığını ve esnafı şov malzemesi olarak kullandığını çok açık bir şekilde göstermektedir" ifadelerine yer verdi.
Uygulamada çelişkiler olduğunu vurgulayan Kiraz, "KOBİ'lerin veya muhasebecilerinin gece 02.00-03.00'te kalkıp sisteme girmek için çaba göstermesine rağmen, binlerce esnafın başvuru yapamaması tam bir çelişkidir. 3 gün gibi çok kısa bir sürede binlerce kişinin başvurusunun alınmasını beklemek de insafsızlıktır. Esnaflarımız kredi alabilmek için defalarca kurum kurum dolaşmaktadır. Mevcut uygulamayla pek çok esnaf prosedürleri yerine getirmeyi bile yetiştirememiştir. Esnafları alıp alamayacakları bile belli olmayan kredi için günlerce oyalamak kabul edilemez.
Türkiye genelinde 200 binden fazla esnafın kredi için başvuru yaptığı açıklanmıştır. Başvuru yapamayan esnafımızla birlikte bu sayının katlanacağı ortadadır. Başvuru yapanlar içinde de çok az sayıda esnafa kredi verileceği konuşuluyor. Hükümet, esnaftan büyük ilgi gören krediyle ilgili mutlaka yeni çalışma yaparak ödeneği artırmalı, kredinin adı gibi "Can suyu" olmasını sağlamalıdır. Unutulmamalıdır ki başvuru süresinin uzatılması, şartlarını yerine getiren esnafın taleplerinin karşılanması, piyasanın canlanmasına, esnafın nefes almasına, binlerce esnafın ve ailesinin bir süre de olsa rahatlamasını sağlayacaktır. Kredi kefalet kooperatiflerinin yüzde 5'lik faizle verdikleri krediler için rakamın aşağı çekilerek esnaf için farklı bir kanaldan destek olunacağı bir gerçektir. Yetkililerin, Türkiye ekonomisinin önemli güçlerinden olan esnaf için farklı alternatifleri değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.
(CÖ-SD-Y)

22.12.2016 17:01:55 TSI
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