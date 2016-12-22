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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Tosun, Ankara ziyaretini değerlendirdi

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:00
Tosun, Ankara ziyaretini değerlendirdi
Tosun, Ankara ziyaretini değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, iki günlük Ankara ziyaretini değerlendirdi.
AK Parti'nin her ay düzenlediği genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Zeki Tosun, bakanlarla görüşme imkanı bulup 2017 yılında yapılacak yatırım ve çalışmaları değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.
Beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, İl Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ile birlikte önceki gün Ankara´ya giden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, ilk gün Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş başkanlığında gerçekleştirilen teşkilat toplantısına katıldıklarını belirtti.
2016 teşkilat çalışmalarını değerlendiren Tosun, 2017 yılında gerçekleştirilecek olan Anayasa Değişikliği Referandum çalışmalarının yanı sıra teşkilat çalışmalarını da görüşerek değerlendirdiklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen 2016 yılının Genişletilmiş İl Başkanları toplantısını değerlendiren Zeki Tosun, "Sayın Başbakanımızın iç ve dış gelişmelerin yanı sıra 2016 yılını değerlendiren, 2017 yılındaki hedefleri ortaya koyan konuşmalarını dinledik. Daha sonra Hem Başbakanımızla, hem de bazı Bakanlarımızla görüşerek ilimiz ve bölgemiz ile ilgili sorunları dile getirip çözüm yolları konusunda çalışma yaptık. Bu vesile ile Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında meydana genel çatışma ve saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor Milletimizin başı sağ olsun diyorum."
(OA-OA-Y)

22.12.2016 17:01:36 TSI
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