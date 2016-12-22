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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Esnaf ziyaretleri devam ediyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:04
Esnaf ziyaretleri devam ediyor
Esnaf ziyaretleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça vatandaşlar bir araya gelen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 13 Şubat Çarşısı ve Manifaturacılar Sitesi esnafını ziyaret etti.
Esnaf ile bir süre sohbet ederek onların istek ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Başsoy "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Erzincan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz, devam edecek. Bir şehrin gelişmesinde esnafın büyük rolü vardır. Gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimiz, bölgenin cazibe merkezi olacak" dedi.
(ERZ-AT-Y)

22.12.2016 17:08:07 TSI
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